Dünya bu araştırmayı bekliyordu! Uzaya gönderilen farelerden sonuç alındı

Dünya genelinde bilim insanları farklı bir arayışın içine girdi. Uzun zamandır yerçekimsiz ortamda kas ve kemik kaybını engellemeye yönelik çalışan bilim insanlarının yaptığı deneylerden sonuç geldi.

Fareler üzerinde yapılan deney olumlu sonuç verdi. Genetiği değiştirilmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen süper farelerin kas ve kemik kaybına uğramadığı belirlendi.

Bilim insanlarının araştırmasının uzaydaki görevlerinde vücutları değişimine uğrayan astronotlar haricinde, buna benzer sorun yaşayan insanlar içinde çözüm olacağı konuşuldu.

8 farede değişiklik

NASA ve Jackson Laboratuvarı'nın ortak olarak gerçekleştirdiği deney için uzaya 40 dişi fare gönderilmişti. Genetiği değiştirilen fareler kas büyümesini sınırlayan myostatin geninde eksiklik olduğu gözlendi. Kas kütlesinin de normallerine göre iki katı büyük olduğu göze çarptı.

33 günlük uzay macerasının sonunda herhangi bir deneysel işlemden geçmeyen farelerde kas ve kemik kaybının yüzde 18'lere kadar ulaştığı görüldü.

Laboratuvarda genetiği üzerinde oynanan fareler ise kas ve kemik hacmini korudu. Uzaydayken müdahalede bulunulan 8 farenin, yolculuklarının başındaki kas hacminden çok farklı şekilde döndükleri anlaşıldı.