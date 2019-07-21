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Dünya Beyin Günü’nde halka açık eğitim

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde uzmanların katılımlarıyla halka açık eğitim toplantısı düzenlenecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:25
Dünya Beyin Günü’nde halka açık eğitim

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nde uzmanların katılımlarıyla halka açık eğitim toplantısı düzenlenecek.


Migren tüm dünyada en yaygın beyin hastalığı olarak dikkat çekiyor. Ağrıya bağlı olarak kişinin yaşam kalitesini azaltıyor. Türkiye’de 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinde migren türü baş ağrısı yaşanıyor. Migrende yaşanan baş ağrısı ve ilgili sağlık sorunlarına bağlı yaşam kalitesinin düştüğü ve mutsuzluğa sebep olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.


22 Temmuz Dünya Beyin Günü’nün ana teması bu yıl Dünya Nöroloji Federasyonu ve Dünya Baş Ağrısı Cemiyeti tarafından migren olarak belirlendi. Türkiye’de Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği tarafından ortak olarak ilk kez aynı mesajlarla tüm Türkiye’de halka açık eğitim toplantılarında konuya ait farkındalığın artırılması hedefleniyor. 22 Temmuz Pazartesi günü 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde (Yeşilyurt AVM yanı) Dünya Beyin Günü etkinliği çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniveristesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalından Prof. Dr. Fatih Özkan, Sinir Bilimleri Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Murat Terzi’nin katılacağı halka açık eğitim toplantısı düzenlenecek. Hastaların ilgili hekimlerle birebir iletişim kurmasına fırsat veren bu toplantının migren ve diğer baş ağrılarının bilimsel bilgiler ışığında teşhis ve tedavi edilmesi konusunda önemli bir uygulama olacağı düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:25
  1. bilim
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