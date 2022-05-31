Tüm dünya Bayraktar müşterisi

Reuters haber ajansına konuşan Bayraktar, TB2 , teknolojinin modern savaş döneminde nasıl bir devrim gerçekleştirdiğini gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sergilenen yeni Akıncı TİHA’sının (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) yanında Reuters’a İngilizce açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor, yani en gelişmiş uçaksavar sistemlerinin ve zırhlı araçların bazılarını etkisiz hale getiriyor. Bütün dünya bu 'drone’ların müşterisi” dedi.

12 metre kanat genişliğine sahip olan ve tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna’daki savaşın ilk aşamasında Rusya’nın ezici askeri üstünlüğünün zayıflatılmasına yardımcı olmuştu. Ukrayna’da “Bayraktar Bayraktar” nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden milliyetçi bir şarkıya konu olmuştu.

Türkiye’nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı

Bayraktar İHA’ları Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in dikkatini çekmiş ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa gündeme getirmişti.

TB2, Ukrayna savaşının yanısıra Suriye, Irak, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda önemli bir unsur haline gelerek Türkiye’nin küresel savunma ihracat girişimlerine öncülük etmeye başladı.

Ukrayna’da kullanılmış olmasından gurur duyduğunu belirtti

Selçuk Bayraktar drone’ların 2020 yılında Türkiye’nin müttefiki Azerbaycan topraklarında bulunan ve Azeri güçlerin bazı bölümlerini yeniden ele geçirdiği etnik Ermeni bölgesi Dağlık Karabağ’da ve Ukrayna’da kullanılmış olmasından gurur duyduğunu belirtti.

Yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı

Bayraktar, “İşgal yasadışı; o nedenle TB2 ülkelerini savunmak üzere onurlu Ukrayna halkına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, “Dağlık Karabağ’ın yasadışı şekilde işgali gençliğimizden bu yana bir yaraydı. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak kardeşlerimize topraklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak bir onur” şeklinde konuştu.

Rusya iki hafta önce Moskova’nın yörüngedeki uyduları etkisiz kılan ve drone’ları imha edebildiğini söylediği mobil bir sistem dahil, yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı.

Bayraktar, bu tür silahların TB2’ya karşı etkisiz olduğunu söyledi. Selçuk Bayraktar, “Menzilleri sınırlı. O nedenle sensör ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır” diye konuştu.

Bayraktar TB2 SİHA üretme kapasitesine sahip

Selçuk Bayraktar’a göre Baykar, yılda 200 adet Bayraktar TB2 üretme kapasitesine ulaşmış durumda.

Bayraktar tarafından açıklanan verilere göre Baykar, her ay 16 kadar Bayraktar TB2 SİHA üretme kapasitesine sahip. Bu da haftada 4 adet kadar Bayraktar TB2’ye tekabül ediyor.

İnsansız muharip hava aracı üzerinde çalışılıyor

Baykar katlanabilen kanatları olan, pistleri kısa uçak gemilerinden kalkıp inebilen TB3 ve Kızılelma ya da MUIS adı verilen insansız muharip hava aracı üzerinde çalışıyor.

Reuters’a konuşan Bayraktar, “İnşallah Kızılelma önümüzdeki yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TB3 de bu yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yıl başına kadar ilk uçuşunu yapacak” dedi.

Bayraktar, daha uzun vadede “drone taksi” üzerinde çalıştıklarını, bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmeleri gerektiğini ve çalışmanın temel olarak yapay zeka teknolojisi olduğunu belirtti; bu teknolojinin şehirlerde ulaşımda devrim yaratacağını söyledi.