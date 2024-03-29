Dünya basınından 31 Mart seçimleri analizi: Erdoğan İstanbul’u geri istiyor!

Türkiye 31 Mart seçimlerine günler kala batı medyası seçimlere odaklanmış durumda.

BBC: ERDOĞAN İSTANBUL'U GERİ İSTİYOR

İngiliz kamu kuruluşu BBC, milyonlarca seçmenin pazar günü sandığa gideceğini hatırlatırken, İstanbul'daki oylamanın kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

BBC'nin internet sitesinde yayınlanan haberde, "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gücü İstanbul'u 5 yıl önce birlik içindeki bir muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu ile kazanmıştı. Şimdi 16 milyon kişinin yaşadığı bu megakentte doğan Erdoğan, başabaş giden bu seçimde İstanbul'u geri istiyor" denildi.

Haberde, "İstanbul'dan çıkacak sonuç, muhalefetin dört yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AK Parti'ye ciddi bir tehdit oluşturup oluşturamayacağına dair önemli bir sınav olarak görülüyor" denilirken İmamoğlu ve Ankara'nın mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın zafer kazanmasının 2028'de cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını sağlamlaştırabileceğine dikkat çekildi.

BBC'nin haberinde Murat Kurum'un kentsel dönüşüm vaadine dikkat çekilirken, "İmamoğlu, görevde olduğu beş yıl boyunca Türkiye ekonomik krizin pençesinde olsa da, belediye başkanı şehrin raylı sisteminin genişletilmesi, daha fazla yeşil alan ve büyük bir konut inşa programının altını çiziyor. Ancak İstanbulluları kaygılandıran bir başka önemli konu daha var. Geçen yıl Türkiye'nin güneyinde meydana gelen çifte depremde 53.000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve sismologlar İstanbul'u her an yıkıcı bir depremin vurabileceği konusunda uyarıyor. Eski, harap binaları yıkıp yerlerine depreme dayanıklı binalar inşa etme planları AKP'nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor" ifadesi kullanıldı.

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AP, SANDIK GÖNÜLLÜLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) seçimlere sayılı gün kala sandık gönüllülerine odaklandı...

Suzan Fraser imzalı haberde, "İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki belediye başkanlığı yarışlarının kıran kırana geçmesi beklenirken, gözlemciler bazı tarafların sonuçlara müdahale etmeye çalışabileceğinden ve kaybedenlerin hile iddialarıyla sonuçlara şüphe düşürebileceğinden endişe ediyor. Ücretsiz gönüllü gözlemciler sonuç üzerinde belirleyici olabilir" yorumu yapıldı.

BLOOMBERG: ERDOĞAN DÜŞMANINI YENMEK İSTİYOR

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, "Erdoğan İstanbul'u Yeniden Kazanmak ve Düşmanını Yenmek İstiyor" başlıklı haberde "Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi İstanbul'da iktidarı kaybettiğinde, bu nihai hedefi Türkiye Cumhurbaşkanı'nı devirmek olan muhalefet için dönüm noktası niteliğinde bir zaferdi. Beş yıl sonra, cesaretlenmiş bir Erdoğan bu yenilginin intikamını almaya ve ülkenin ekonomik dinamosunun kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışıyor" ifadesine yer verdi.

İstanbul'daki seçim yarışının iki siyasi kanat arasındaki büyük bir mücadele olarak yorumlandığına dikkat çeken Bloomberg, "Söz konusu olan, yıllık bütçesi 6,6 milyar dolar olan ve sosyal yardım ödemeleri Türkiye'deki hayat pahalılığı krizi sırasında seçmenler için kritik önem taşıyan yaklaşık 16 milyon nüfuslu bir şehrin kontrolü" hatırlatmasını yaptı.

Haberde, İmamoğlu'nun yeni bir seçim zaferi kazanması halinde, Erdoğan'ın baş rakibi olma konumunu pekiştireceği belirtilirken, "2019'daki mağlubiyet, kendi siyasi kariyeri 1990'larda İstanbul belediye başkanlığı yaptığı dönemde ivme kazanan Erdoğan için son derece kişiseldi" yorumu yapıldı.