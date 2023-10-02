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Ekonomi Dünya Bankası'dan Doğu Asya ve Pasifik'te olan ülkelere yönelik ekonomik tahmin geldi! Çin'i ayağa kaldıracak öngörü
Ekonomi

Dünya Bankası'dan Doğu Asya ve Pasifik'te olan ülkelere yönelik ekonomik tahmin geldi! Çin'i ayağa kaldıracak öngörü

Yeniakit Publisher
2023-10-02 23:17:00 - 2023-10-02 23:23:03
Dünya Bankası'dan Doğu Asya ve Pasifik'te olan ülkelere yönelik ekonomik tahmin geldi! Çin'i ayağa kaldıracak öngörü

(DB) Dünya Bankası öngörülerinde farklı bir adım atarak Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,1'den yüzde 5'e, 2024 için de yüzde 4,8'den yüzde 4,5'e çekti. DB'den Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri için revizyon...

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin yarı yıllık ekonomik görünümüne yönelik Ekim güncellemesini yayımladı.

Bankadan söz konusu görünüm raporuna ilişkin yapılan açıklamada, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2023'te yüzde 5'te güçlü kalacağı, ancak yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı ifade edilerek, büyümenin 2024'te de yüzde 4,5 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Bu yılki bölgesel büyümenin, diğer gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler için öngörülen ortalama büyümeden daha yüksek olmasına rağmen daha önceki öngörüden daha düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pasifik Adası ülkeleri arasındaki büyümenin yüzde 5,2 olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin'de büyümenin 2023'te yüzde 5,1 olacağı, bölgede Çin hariç büyümenin ise yüzde 4,6'da kalacağı ifade edildi.

Gelecek yıl, dış koşulların iyileşmesinin bölgenin geri kalanında büyümeye yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Çin'de devam eden ekonominin yeniden açılmasından kaynaklanan toparlanmanın sönmesi, artan borçlar ve emlak sektöründeki zayıflık gibi iç zorlukların ülkenin büyümesini baskılayacağı ve büyümeyi 2024'te yüzde 4,4'e yavaşlatacağı belirtildi.
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"Hizmet sektörünün bölgenin kalkınmasındaki rolü artabilir"

Açıklamada, jeopolitik gerilimlerin yoğunlaşması ve aşırı hava olayları da dahil olmak üzere doğal afet olasılığının, bölgenin ekonomik görünümüne yönelik aşağı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Hizmetler sektörünün, imalat odaklı büyümeyle bilinen bir bölgede kalkınmayı yönlendirmede artan bir rol oynayabileceği vurgulanan açıklamada, bu sektörün son 10 yılda toplam iş gücü verimliliği artışına katkıda bulunan temel aktörler haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede hizmet ihracatının mal ihracatından daha hızlı arttığına değinilerek, hizmet sektöründeki doğrudan yabancı yatırımlardaki artışın Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'da imalat sektöründeki büyümeyi 5 kat geçtiği bildirildi.

Dünya Bankası Doğu Asya ve Pasifik Başkan Yardımcısı Manuela Ferro, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin büyüme yavaşlasa bile dünyanın en hızlı büyüyen ve en dinamik bölgelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Banka, mart sonunda yayımladığı raporda, Doğu Asya ve Pasifik bölgesi ekonomisinin bu yıl için yüzde 5,1 büyüyeceğini öngörmüştü.

Gelecek yıl bölgeye ilişkin büyüme beklentisini mart raporunda 4,8 olarak açıklayan Dünya Bankası, Çin'in de bu yıl yüzde 5,1, gelecek yıl yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

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