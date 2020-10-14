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Ekonomi Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
Ekonomi

Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 03:41:59 -
Dünya Bankası, Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı

WASHINGTON (AA) - Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanla bir milyara kadar insanın aşılanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki vatandaşların güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarına erişmelerinin gerektiği belirtilerek, finansman paketiyle gelişmekte olan ülkelere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde aşıların geniş ölçekte uygulanmasına hazırlanabilmeleri için finansman ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Güvenli ve etkili aşılar ile güçlendirilmiş dağıtım sistemlerine erişim, pandeminin seyrini değiştirmenin anahtarıdır, yıkıcı ekonomik ve mali etkileri yaşayan ülkelerin dirençli bir toparlanmaya doğru ilerlemelerine yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

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