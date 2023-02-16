  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya Bankası Başkanı'ndan istifa duyurusu
Dünya

Dünya Bankası Başkanı'ndan istifa duyurusu

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 06:56:00 -
Dünya Bankası Başkanı'ndan istifa duyurusu

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, görevinden haziran ayı sonuna kadar istifa edeceğini duyurdu. Malpass yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulu ile Dünya Bankası'nın mali yılının sonuna kadar görevi bırakma niyetimi paylaştım” dedi.

Dünya Bankası Grubu Başkanı olarak hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu aktaran Malpass, “Eğitim, sağlık, sosyal koruma, istihdam, cinsiyet, temiz su ve elektriğe erişim dahil olmak üzere insani gelişmenin tüm alanlarında yoksulluğu azaltmak, ekonomik büyümeyi artırmak, hükümetin borç yükünü azaltmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek için birlikte çok çalıştık. Görev sürem boyunca başardıklarımızdan gurur duyuyorum” dedi.

Dünya Bankası Lübnan'ın kaybını açıkladı
Dünya Bankası Lübnan'ın kaybını açıkladı

Ekonomi

Dünya Bankası Lübnan'ın kaybını açıkladı

Dünya Bankasından Türkiye raporu! 54 gigavatlık mümkün
Dünya Bankasından Türkiye raporu! 54 gigavatlık mümkün

Ekonomi

Dünya Bankasından Türkiye raporu! 54 gigavatlık mümkün

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü! Yeni kararını duyurdu
Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü! Yeni kararını duyurdu

Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü! Yeni kararını duyurdu

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!

Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği!

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Ekonomi

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23