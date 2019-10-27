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Ekonomi

Türkiye üst sıralarda listeye girdi!

Dünya Bankası yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeleri açıkladı. Raporda Yeni Zellanda listenin birinci sırasında yer aldı. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada Türkiye 33’üncü olarak iş kurmanın kolay olduğu ülkeler arasında üst sıralarda listeye girdi.

2019-10-27 14:57:00 - 2019-10-27 15:09:36
Türkiye üst sıralarda listeye girdi!

Dünya Bankası tarafından yayınlanan ‘Doing Business 2020’ raporunda yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler belirlendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, inşaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım destekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne alındı.

Rapora göre yeni bir iş kurmanın en kolay oldu ülke Yeni Zellanda olarak belirtildi. Singapur’un ikinci, Hong Kong’un üçüncü olduğu listede ilk on ülke arasında sırasıyla Danimarka, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç yer aldı.

Rusya’nın 28’inci sırada bulunduğu listeye teknoloji devlerinden olan Japonya 29, dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterilen Çin 31’inci sıradan girdi. Yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler arasında Türkiye 33’üncü sırada yer alarak birçok ülkeyi geride bıraktı.

Rapora göre Venezuela, Eritre ve Somali iş yapmak için en kötü ülkeler oldu.

Yeni bir iş kurmanın en kolay olduğu ülkeler;

1- Yeni Zellanda

2- Singapur

3- Hong Kong

4- Danimarka

5- Güney Kore

6- Amerika Birleşik Devletleri

7- Gürcistan

8- Birleşik Krallık

9- Norveç

10- İsveç

22- Almanya

28- Rusya

29- Japonya

30- İspanya

31- Çin

32- Fransa

33- Türkiye

188- Venezuela

189- Eritre

190- Somali

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Yorumlar

Fikri

iş kurmak kolay ama kapatmak çok daha kolay. İflas hergun
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Kafkas

Türkiye önce Amerika ve sonra da Rusya (yine Amerikanın planı) ile anlaşma yapıp Barış Pınarı harekatını durdurunca yahudilere ait olan dünya bankası ertesi gün Türkiye'yi 33'üncü sıraya yükseltti. 33 yahudiler için önemli bir rakamdır. Mason locasında en yüksek derecedir, "Usta" derecesi. 33 üncü dereceden "Usta" olan kendi mason locasını açabilir. Türkçede biz buna al gülüm ver gülüm deriz. İngilizcede kazan-kazan, yani win-win derler. Türkiye'de bu kazan kazan lafı moda oldu ya. Hadi aç bakalım locanı. Bir de şöyle bir lafımız vardır. "Usta", ne düşünüyorsun bu hususta?
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