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Dünya atletizm şampiyonları Müdür Yıldız’ı ziyaret etti

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İsviçre’nin Notwill şehrinde gerçekleştirilen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında, dünya şampiyonluğu elde eden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Muhsine Gezer ve Sevim Demircan’ı makamında kabul etti.

20 Ağustos 2019 Salı 17:55
Dünya atletizm şampiyonları Müdür Yıldız’ı ziyaret etti

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İsviçre’nin Notwill şehrinde gerçekleştirilen IPC Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında, dünya şampiyonluğu elde eden Burhaniye Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Muhsine Gezer ve Sevim Demircan’ı makamında kabul etti.


Dünya Gençler Atletizm Şampiyonları Sevim Demircan, Muhsine Gezer ve antrenörleri Deniz Erenoğlu nezaretinde kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Öncelikle uluslararası bir yarışmada dünya birinciliği elde ederek ülkemizi ve ilimizi başarıyla temsil eden, İsviçre’de İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı göndere çektiren kıymetli öğrencilerimizi ve bu başarıda çok büyük katkısı olan Antrenör Hocamız Deniz Erenoğlu’nu tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki kıymetli öğrencilerimiz Muhsine ve Sevim, yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edecek; ülkemizi ve ilimizi daha nice yarışmalarda gururla temsil edeceklerdir” dedi.


Ziyaret;İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın Dünya Atletizm Şampiyonları Sevim Demircan, Muhsine Gezer ve Antrenörleri Deniz Erenoğlu’na hediye takdimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:55
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