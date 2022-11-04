Dünya Altın Konseyi 'Henüz dip görülmedi' dedi! Verilen rakam şok etti

Merkez bankalarının sıkı para politikası mesajları, faiz artırımı ve bilanço daraltma gibi hamleleri sebebiyle ons altın 7 aydır art arda düşüşle kapandı. Fed’in şahin bir tutum sergilemeye başladığı nisan ayından beri akıntıya karşı kürek çeken değerli metal son 50 yılın en kötü düşüş trendi içinde. Bundan sonra yönün ne olacağı konusunda yatırımcının kafası karışık. Beklenti Fed’in faiz artışlarının hız kesmesiyle 2023’te fiyatlarda toparlanma olacağı şeklinde. Ancak fiyatların 7 aydır kendine hiç destek bulamamış olması halen dibin görülmediği ve kısa vadede düşüşlerin süreceği şeklinde değerlendiriliyor.

Savaş sonrası yüzde 20 gerileme

Fed, kasım ayı toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak 75 baz puanlık faiz artırımı yaptı. Böylelikle Fed, politika faizini yüzde 3.5–4 aralığına yükseltmiş oldu. Piyasada karara yönelik ilk reaksiyon altında yükseliş oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, 75’er faiz artırımların sonuna gelindiğine dair mesajlarını vermesine rağmen, enflasyonu kontrol altına alınması konusundaki istikrarlı faiz artışlarına devam edileceğini vurguladı. Başkanın genel olarak şahin tonun hissedildiği açıklamaları sonrası altın 1.670 dolar seviyesinden 1.622 dolar/ons düzeyine indi. Ons altının fiyatı Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte test ettiği 2.070 seviyesi ardından kabaca yüzde 20’lik bir düşüş sergiledi. Art arda 7 ayı düşüşle kapatan kıymetli madenin hangi yöne gideceği merak ediliyor.

Altın fiyatlarını etkileyebilecek gelişmeler

Kötü bir fiyat performansı izlenen altında 2023 faiz artış temposunda düşüşler, resesyon endişeleri, Rusya–Ukrayna savaşı, yeni jeopolitik risk teması gibi konular takip edilecek. Bunun yanında normalleşme sürecinde büyüme odaklı olası ticaret savaşı konuları da altın fiyatları üzerinde etkili olacak. Analistlere göre bu unsurlar psikolojik olarak ons altının 2023 yılında daha iyi bir performans sergileyerek yüzleri tekrar güldürebilir.

2023 tahmini

Reuters'in yaptığı bir ankete göre, ABD faiz oranlarındaki artışların sona ermesinin külçeye olan ilgiyi canlandırması beklendiği için, altın fiyatları gelecek yıl mevcut seviyelerden yükselerek ons başına ortalama 1.712.50 dolar olacak. 39 analist ve işlemcinin katıldığı anket, altının medyan tahminlerini bu yılın dördüncü çeyreğinde ons başına ortalama 1.660 dolar ve gelecek yılın ilk çeyreğinde 1.658 dolar olarak gerçekleşti.



LBBW Emtia Araştırması Başkanı Frank Schallenberger, "Piyasa, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bırakacağına ikna olduğunda yön değişikliğine gideceğiz" dedi. Societe Generale analisti Florent Pele, enflasyona göre düzeltilmiş ABD devlet tahvillerinin getirilerinin en azından 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar pozitif kalacağını söyledi.

'Henüz dip görülmemiş olabilir'

Ancak Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan analizde şöyle deniyor:



“2019 yılından itibaren yükseliş beklentisini destekleyen 50 aylık üssel hareketli ortalama 1.670 doların son 2 aydır altında aylık kapanış izleniyor. Bu da altında henüz dip yaşanmadığı algısı yaratıyor. Merkez bankaları faiz artırım tonunu tekrar agresifleştirmek zorunda kalırsa 1.405 dolar gündeme gelebilir. Altın yükselişinde artık rahat bir nefes alabiliriz diyebilmemiz için 1.755–1.810 aralığı üzerinde kalıcılık şartı aranmalıdır.”

Kaynak: Dünya Gazetesi