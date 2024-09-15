Grönland’da heyelan ve mega tsunami: O gündeme damga vurdu! Dünya 9 gün boyunca titredi!

Eylül 2023’te Grönland’da meydana gelen heyelan ve mega tsunami, tüm dünyayı 9 gün boyunca titretti. Bilimsel araştırma, bu olağanüstü olayın iklim krizinin gezegensel ölçekte etkilerini gösterdiğini ortaya koydu.

Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırmaları’ndan Dr. Kristian Svennevig başkanlığındaki ekip, olayı inceledi. Svennevig, “Başlangıçta herkes şaşkındı, sinyalin nedenini kimse bilmiyordu” dedi.

Benzeri görülmemiş sismik olay

Dickson fiyordundaki 1200 metre yüksekliğindeki dağ zirvesi, altındaki buzulun erimesiyle çöktü. Bu çökme, 200 metre yüksekliğinde dev dalgalar oluşturdu. Sular fiyordda çalkalanırken, gezegende bir haftadan uzun süre sismik dalgalar yaydı.

University College London’dan Dr. Stephen Hicks, “Böyle uzun süreli, dünya çapında yayılan ve tek bir frekans içeren sismik dalga daha önce hiç kaydedilmemişti” diye konuştu.

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Gizemli sinyalin çözümü

68 bilim insanı olayı aydınlatmak için çalıştı. Bilim insanları sismik veriler, saha ölçümleri ve uydu görüntülerini inceledi ve tsunami dalgalarının yüksek çözünürlüklü bilgisayar simülasyonlarını yaptı.

Science dergisinde yayımlanan analize göre, 25 milyon metreküp kaya ve buz fiyorda düştü. Heyelanın yönü ve fiyordun özellikleri, enerjinin uzun süre korunmasını sağladı.

Turist gemisi tehlikeden kıl payı kurtuldu

Olayın gerçekleştiği bölge, turist gemilerinin sıkça kullandığı bir güzergahta. 200 yolcu taşıyan bir gemi, tsunamiden sadece iki gün önce çamura saplanmaktan kurtuldu. Svennevig, “İnsanların zarar görmemesi saf şanstı” dedi.

İklim krizinin gezegensel etkileri

Fransız Institut de Physique du Globe de Paris’ten Prof. Anne Mangeney, “İlk kez iklim değişikliğinin tetiklediği bir olayın tüm dünyada titreşim yarattığını net bir şekilde gördük” diye belirtti.

Araştırmacılar, küresel sıcaklıklar yükseldikçe benzer olayların daha sık yaşanacağı uyarısını yaptı. Mangeney, “İklim değişikliğinin etkisinin bir saat içinde tüm dünyayı etkilediğini gördük” dedi.

İnsan etkisi gezegenin şeklini değiştiriyor

Son çalışmalar, insanların gezegen üzerindeki etkisini farklı açılardan da gösteriyor. Kutuplardaki buzulların erimesi günlerin uzamasına ve kutupların kaymasına neden oluyor. Karbon salımları ise stratosferin küçülmesine yol açıyor. (The Guardian)