Dünürler arasındaki kavgada ölüm!
Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de dünürler arasındaki silahlı kavgada yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü R.A'nın tüfekle yaraladığı S.Ç. (62), tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayda yaralanan kadının kızı E.Ç'nin (41) Kayseri'deki hastanede tedavisi sürüyor.
Öte yandan polis ekipleri, dünürlerin Çukurçayır Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerinin önünde tedbir almaya devam ediyor.
Merkez Çukurçayır Mahallesi'nde 29 Ekim'deki silahlı kavgada dünürü A.Ç'yi (64) av tüfeğiyle öldüren, eşi S.Ç. ve kızı E.Ç'yi (41) yaralayan R.A, polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.