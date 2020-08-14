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Dünya

Dünkü vefat haberinin ardından Karadaği böyle tepki gösterdi: Bu zulüm Firavun döneminde olmadı!

İhvan liderlerinden İsam El-Iryan dün zindanda hayatını kaybetti. Mısır’da İhvan üyelerine yönelik zulüm hakkında açıklama yapan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, diktatör Sisi’nin yaptığı zulmü Firavunların yapmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:36:00 -
Dünkü vefat haberinin ardından Karadaği böyle tepki gösterdi: Bu zulüm Firavun döneminde olmadı!

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı şehit Muhammed Mursi’nin ardından koltuğa yapışan emperyalist uşağı diktatör Abdülfettah es-Sisi’nin zindana tıktığı Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-Iryan'ın dün hayatını kaybetti. el-Iray’ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği iddia edildi. İhvan liderlerinden İsam el-Iryan’ın ahirete irtihalinin arından Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği yazılı bir açıklama yaptı.

“Firavun zamanında böyle zulüm olmadı”

El-Iryan'ın şehitler kafilesine katıldığını söyleyen Karadaği, “Dünya ne zamana kadar Sisi’nin işlediği suçlara sessiz kalacak?" diye sordu.

Ayrıca Karadaği, Mısır'da, Sisi’nin darbeyle başa gelmesinden bu yana büyük bir trajedi ve Mısırlıların Firavun döneminde bile görmediği bir zulmün yaşandığını ifade etti.

Müebbet hapis cezası almıştı

El- Iryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, dün Anadolu Ajansı’na müvekkilinin vefat ettiğini açıklamıştı.

Mısır’ın “modern firavunu” Sisi’nin 2013’de yönetime el koymasından önce el-Iryan, İhvan hareketinin muhtelif makamlarında vazife aldı. Dün hayatını kaybeden el-Iryan, “doğu sınırına baskın” ve “Kalyub” davaları başta olmak üzere, müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve zindana atılmıştı.

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Yorumlar

Eyman

İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Rabbim liderimizi şehitler mertebesine nail eylesin. Rabbim tez zamanda Firavun Sisi'nin sonunu bize göstersin. Kahrolsun Sisi ve İslam ümmetinin başına musallat olan tüm zalimler.
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Bilal topçu

Alllah birgun nurunu tamamlayacaktir insallah
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