  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dünkü dolu yağışı korkutmuştu ancak rahatlatan açıklama yetkililerden geldi

Trabzon’da dün aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve özellikle fındık bahçelerinde korkulan zarara yol açmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:56:26 -
Dünkü dolu yağışı korkutmuştu ancak rahatlatan açıklama yetkililerden geldi

Trabzon’da dün aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası tarım arazileri ve özellikle fındık bahçelerinde korkulan zarara yol açmadığı belirtildi.


Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, dünkü dolu yağışının büyük ölçekli üretim olmayan bağ bahçelerdeki sebzelere az da olsa zarar verdiğini ancak ciddi yönde herhangi bir zarar ziyanın olmadığını bildirdi. İl genelinde konuyla ilgili kendilerine herhangi bir zarar ihbarı gelmediğini belirten yetkililer, sahil kesiminde az sayıdaki bahçede ufak çaplı zararların olduğunu ancak bunların korkulacak derecede olmadığını ifade ettiler.


Öte yandan çevre illerde de sadece Giresun’da 2 zarar ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı