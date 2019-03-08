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Dündar, Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Meydanı’nda kadınlara karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 18:24
Dündar, Dünya Kadınlar Gününde karanfil dağıttı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Meydanı’nda kadınlara karanfil dağıttı.


Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınları unutmadı. Kent Meydanı’nda dolaşarak karşılaştığı kadınlara karanfil verenDündar, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.Dündar, “Kadınlar sadece bir gün değil her gün başımızın tacı” dedi.


Kadınlarla ilgili farkındalığın sadece 8 Mart ile sınırlı olmaması gerektiğine vurgu yapan Dündar, “Bununla ilgili anlayışın oturması gerekiyor. Bizim kültürümüzde, inancımızda kadın en önemli unsurdur. Peygamberimiz hadis-i şerifte ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ buyuruyor. Bizim toplumumuzda yuvayı yapan dişi kuştur. Ailenin temeli ve evi her anlamda yöneten kadındır. Çocukları yetiştiren kadındır. Çok şükür bizim toplumumuzda aile kurumumuzda bir bozulma yok ama Batı ülkeleri aile kurumu açısından çökmüş durumda” dedi.


Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Eşitlik Birimi üyeleri de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın, erkek ayrımı yapmadan belediyedeki tüm personele hediyeler dağıttı. Dünya Kadınlar Günü’nde erkeklere de hediyeler dağıtarak kadın ve erkek arasındaki eşitliğe vurgu yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli,Başkan Dündar’a da hediye takdim etti. Personele bu anlamlı hediyesinden dolayı teşekkür eden Başkan Dündar,kadın personellere hediye vermeyi ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:24
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