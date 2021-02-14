Dündar alçaklıkta sınır tanımadı! Şehit haberi üzerinden kin kustu
Almanya'da yaşayan firari Can Dündar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 13 sivil vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından katledilmesini bile siyasi malzeme yapmaktan kaçınmadı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşıldığını, masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildiğini açıkladı.
Almanya'da yaşayan firari Can Dündar ise Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler'in konuşmasını paylaşarak, "Genelkurmay Başkanı’nın operasyon brifingini izleyince bütün rehinelerin kurtarıldığını sanabilirsiniz. Milli Savunma Bakanı’nın açıkladığı gerçek ise, ne yazık ki tam tersi... Çok ağır bir bilanço..." diyerek neredeyse şehit haberlerine sevindi.