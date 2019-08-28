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’Duna’ belgeselinin çekimleri Troya antik kentinde gerçekleştirildi

İtalya’da Nuovi Orizonti başlığı altında RAI 5 devlet televizyonu, RAI Cultura, Channel USA ve National Geographic kanallarında yayınlanmak üzere başlanan ’Duna’ belgeselinin çekimleri Troya antik kentinde gerçekleştirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
’Duna’ belgeselinin çekimleri Troya antik kentinde gerçekleştirildi

İtalya’da Nuovi Orizonti başlığı altında RAI 5 devlet televizyonu, RAI Cultura, Channel USA ve National Geographic kanallarında yayınlanmak üzere başlanan ’Duna’ belgeselinin çekimleri Troya antik kentinde gerçekleştirildi.


Belgesel çekimleri ilk olarak 24 Ağustos tarihinde İstanbul ve İstanbul Arkeoloji müzeleri çekimleriyle başladı. 26-27 Ağustos tarihlerinde ise Çanakkale Troya antik kentinde yapılan çekimlerde kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile yapılan röportajın ardından Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmet binasında yöresel kıyafetler ile enstrüman eşliğinde halk oyunları oynandı. Çekimler sırasında Isabella Astengo ve Loredana Boboli’ye Özkan Çelik rehberlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:00
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