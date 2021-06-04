Dün Veyis Ateş'i hedef almıştı bugün Perinçek'i! Aydınlık'ın manşeti Sedat Peker'i panikletti

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Aydınlık Gazetesi bugünkü manşetinde Sedat Peker'in MOSSAD tarafından yönetildiğini yazdı. Peker'i 12 kişilik bir ekibin koruduğunu belirten Aydınlık, Türkiye'den kaçışının MOSSAD tarafından gerçekleştirildiğini ve bilgi servisinin CIA ve MOSSAD olduğunu ifade etti. Haberde, firari mafya liderinin açıklamalarının Türkiye'de nasıl bir etki oluşturduğunun da MOSSAD'a düzenli olarak rapor edildiği söylendi.

Aydınlık'ın manşeti Peker'i panikletti!

Aydınlık Gazetesi'nin bu haberi karşısında panikleyen Sedat Peker, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef almaya başladı. Firari mafla elebaşısının, Perinçek'e 'ülkücü katili' demesinden sonra, Doğu Perinçek Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Birçok solcunun da katilisin'

Perinçek'in suç duyurusunda bulunmasından sonra twitter hesabından bir mesaj paylaşan Peker, "Doğu amca (perinçek) kendisine ülkücü katili dediğim için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Doğu amca sen sadece ülkücü katili değilsin aynı zamanda diğer sol fraksiyonlara mensup birçok solcununda katilisin (Doğu amca sen nasıl bir şeysin). Vallahi sen türünün son örneğisin." dedi.

Bel altı denemeler...

BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker, ikinci mesajında ise her zaman olduğu gibi dinimizi diline doladı. Bel altı yazılarına devam eden Peker, "Doğu amca (perinçek) senin kutsal dinimiz ve peygamber efendimiz hakkındaki düşüncelerin daha önce yazdığın kitaplarda ve önsözünü yazdığın kitaplarda mevcut. İki gün önce televizyonlarda Hz. Muhammed deyip övgüler diziyordun (sen kibar fakat rüzgar gülü gibi bir insansın)." ifadelerini kullandı.

HDP ile bile yakınlaşan Peker!

Din, vatan ve namusu diline dolayan firari mafya Sedat Peker, dün yaptığı bir paylaşımda, TBMM'ye 'Ermeni soykırımını kabul edin' çağrısında bulunan PKK sevici Garo Paylan'ın mesajını alıntılamıştı. MOSSAD'ın emrinde olduğu iddia edilen Peker'in HDP'ye bile göz kırpıp, Perinçek'i İslam üzerinden hedef alması, kamuoyunda 'riyakarlık' olarak yorumlandı.