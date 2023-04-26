  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Söylesene Ekrem Bey, işbirliğini PKK ile yapmadın mı?

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni müjde! Rakam belli oldu gibi

Süre 2 saate düşüyor! Raylı sistemlerde yerli dönemi! Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı Başkan Erdoğan devreye alıyor

Ne Yunanistan'la ne de Suriye ile... Uzman isim şok etti: Türkiye'nin orada savaşa girme tehlikesi var

Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti

ANKA-3 için Türkiye'ye önce tarih sonra yeni müjde verildi! Uzman isim 'geliyor' diyerek duyurdu

İP'ler kopma noktasında!

Örtüye özgürlük vaadi lafta kaldı

AK Parti'nin seçim videosundaki detay Yunanistan'ı panikletti! Paylaşımdaki Türk ayının altına dikkat
Gündem Dün şehit bacısına bugün vatandaşa! İP'li Lütfü'den bir skandal daha
Gündem

Dün şehit bacısına bugün vatandaşa! İP'li Lütfü'den bir skandal daha

Yeniakit Publisher
2023-04-26 15:52:00 -
Dün şehit bacısına bugün vatandaşa! İP'li Lütfü'den bir skandal daha

Geçtiğimiz sene şehit yakınına hakaretler savuran İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu kez bir vatandaşa sosyal medya hesabından küfür etti.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bu kez sosyal medya hesabında seçim çalışmalarını paylaştığı bir gönderiye yorum yapan vatandaşa hakaret etti.

"Yavşak süzme"

Partisi tarafından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde, tekrar Kocaeli'nden ve ilk sırada Milletvekili adayı gösterilen Türkkan, bazı partililer ve vatandaşlar tarafından da eleştirilerek geçtiğimiz günlerde gündem oldu.

Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın bir süre sonra hem vatandaşların yorumunu hem de kendi yorumunu kaldırdığı görüldü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehit yakınına da küfür etmişti

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz aylarda da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür etmişti.

 

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Antepli

Bunlar PKK nın yoldaşı şehittinlerin düşmanı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23