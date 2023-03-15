Dün romanlarında hakaret ediyordu bugün televizyonlarda! İşte riyakar Timur Soykan'ın ezelden gelen kini...

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Gazeteciliği dindarlara saldırmaktan ibaret Birgün yazarı Timur Soykan'ın, 2013 yılında kaleme aldığı Zavallı adlı romanındaki tarikatlara yönelik çirkin ifadeleri, Soykan'ın dini hassasiyeti olan insanlara kininin ezelden bu yana geldiğini gösterdi.

Timur Soykan'ın Zavallı adlı romanının reklamını dönemin Radikal yazarı İsmail Saymaz yapmıştı.

2013 yılında Soykan'ın kitabını tam sayfada güzelleyen İsmail Saymaz da, geçtiğimiz yıllarda kaleme aldığı "Şehvetiye Tarikatı" kitabında birkaç sapkın örnek üzerinden tüm ehl-i sünnet cemaat ve tarikatları hedefe koymuştu.

Timur Soykan'ın yayınladığı hayal ürünü romanda, sözde bir tarikatın tuzağına düşen genç bir kadın konu edilmişti.

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Geçmiş yıllarda yazdığı kitaplarla dindar insanları hedefe koyan Timur Soykan, bugün ise düşmanlığını yorumculuk yaptığı CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV ekranında sürdürüyor.

Timur Soykan kısa bir süre önce, H.K.G. adlı kadının, babası Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi tarafından 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiği iftirasını ortaya attı.

H.K.G.'nin mutlu mesut düğün fotoğrafları ortaya çıktı. H.K.G. öte yandan mahkemede verdiği ilk ifadesinde evlendiğinde 6 yaşında olmadığını, bir radyocunun kendisi ile yaşadığı gayr-i meşru mesajlaşmalardan etkilendiğini söyledi. H.K.G.'nin beyanına karşın Timur Soykan öncülüğünde başlatılan linç kampanyası sebebi ile bugün Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi ile Kadir İstekli, atılan iftira sebebi ile cezaevinde bulunuyor.

Timur Soykan dindarlara yönelik ikinci düşmanlığını da HÜDA PAR'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra gösterdi.

6'lı masanın ittifak ortağı, eli kanlı PKK terör örgütünün yılmaz savunucusu, Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmeyi vadeden, sırtlarını terör örgütlerine yasladıklarına açıklamaktan geri durmayan HDP'lilere bir kez bile eleştiride bulunmayan Timur Soykan, HÜDA PAR'ı terör örgütü uzantısı olmakla yaftaladı.

Tıpkı Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi'ye attığı iftira gibi, HÜDA PAR'ın son 23 yılda tek bir illegal fiilini gösteremeyen Timur Soykan'a ilişkin İP'li Meral Akşener'e yakın Yeniçağ gazetesinde şu ifadeler yer aldı: Gazeteci Timur Soykan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ‘terör örgütü olarak görmediği Hizbullah’ın eylemlerini hatırlattı.