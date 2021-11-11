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Siyaset Dün 'Mustafa Kemal'in itleri' diyorlardı! HDP'liler kapatma davasından sonra 'yalakalığa' başladı
Siyaset

Dün 'Mustafa Kemal'in itleri' diyorlardı! HDP'liler kapatma davasından sonra 'yalakalığa' başladı

10 Kasım'da, Seyit Rıza'nın fotoğrafını paylaşıp, "Baş eğmeyen, diz çökmeyen iradeye saygı." diyen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, mesajına gelen tepkilere, "Niyetim 10 Kasım'a gönderme yapmak değildi. Dalgınlığıma denk geldi." ifadeleri ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 15:50:00 - 2021-11-12 07:48:52
Dün 'Mustafa Kemal'in itleri' diyorlardı! HDP'liler kapatma davasından sonra 'yalakalığa' başladı

 Yeniakit.com.tr 

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü 10 Kasım'da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Mesajına, Seyit Rıza'nın fotoğrafını ekleyen HDP'li Piroğlu, "Baş eğmeyen, diz çökmeyen iradeye saygı." dedi.

Düne kadar küfrediyorlardı!

Düne kadar "Mustafa Kemal'in itleri" diye hakaret eden HDP'liler bugün partilerine yönelik kapatma davası açılınca "yağcılık" yapmak için, sözlerini bile geri çevirmekten çekinmiyor.

'Dalgınlığıma denk geldi'

Karanlık Oda'ya konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, 10 Kasım paylaşımına ilişkin şunları söyledi:

"Kasıtlı bir niyetle yapmış değilim, 10 Kasım tarihine atıfla yapmadım dalgınlığıma denk geldi. Bir arkadaşım bana gönderdi öyle paylaştım. Seyid Rıza’yı sahiplenirim her zaman ancak niyetim 10 Kasım’a gönderme yapmak değil."

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Yorumlar

Barış

HDP,den ne dost bu ülkeye nede pos  
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Ben Hala Ediyorum

Ömrümün hiç bir döneminde AKP iktidarında ettiğim küfürü etmedim.
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