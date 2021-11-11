Dün 'Mustafa Kemal'in itleri' diyorlardı! HDP'liler kapatma davasından sonra 'yalakalığa' başladı

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HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü 10 Kasım'da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Mesajına, Seyit Rıza'nın fotoğrafını ekleyen HDP'li Piroğlu, "Baş eğmeyen, diz çökmeyen iradeye saygı." dedi.

Düne kadar küfrediyorlardı!

Düne kadar "Mustafa Kemal'in itleri" diye hakaret eden HDP'liler bugün partilerine yönelik kapatma davası açılınca "yağcılık" yapmak için, sözlerini bile geri çevirmekten çekinmiyor.

'Dalgınlığıma denk geldi'

Karanlık Oda'ya konuşan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, 10 Kasım paylaşımına ilişkin şunları söyledi:

"Kasıtlı bir niyetle yapmış değilim, 10 Kasım tarihine atıfla yapmadım dalgınlığıma denk geldi. Bir arkadaşım bana gönderdi öyle paylaştım. Seyid Rıza’yı sahiplenirim her zaman ancak niyetim 10 Kasım’a gönderme yapmak değil."