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Siyaset Dün ‘içine’ bakacaktı, bugün ‘gözü kapalı evet’ diyor! Meral Akşener suçüstü oldu
Siyaset

Dün ‘içine’ bakacaktı, bugün ‘gözü kapalı evet’ diyor! Meral Akşener suçüstü oldu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 10 ay önceki açıklamalarını hatırlatarak, terörle mücadele politikasındaki samimiyetsizliği gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:28:00 -
Dün ‘içine’ bakacaktı, bugün ‘gözü kapalı evet’ diyor! Meral Akşener suçüstü oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 ay önce yaptığı açıklamada, HDP ile yaptıkları Millet İttifakı bozulmasın diye terör fezlekelerine gözü kapalı evet oyu vermeyeceklerini açıklamıştı. HDP’li Semra Güzel’in terörist sözlüsü ile çıkan fotoğrafları Türkiye genelinde büyük infial uyandırınca, İYİ Parti cephesi sorgusuz sualsiz evet vereceklerini söyledi. Akşener’in terörle mücadele politikasındaki samimiyetsizliğini, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da gündemine taşıdı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

10 ay önce bazı HDP’lilerin fezlekelerinin TBMM’ye sevki tartışılırken..

İyi Parti hemen topa girdi..

CHP+İP+HDP ittifakını riske atmamak için, hazırlıklarını yaptı..

“Öyle bir yerdeyiz ki, adeta bir ipin üzerinde yürüyoruz” açıklaması eşliğinde, parti yetkilileri arasında farklı görüşler de dillendirildi.

Yavuz Ağıralioğlu, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vereceğiz” derken..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “İyi Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İyi Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. İyi Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar!”

10 ay önce, böyle diyordu ülkücü geçinen Meral Hanım..

Şimdi bir HDP’linin daha fezlekesi TBMM’ye geldi..

Bir terörist ile sarmaş dolaş bir HDP milletvekili..

Elde tüfek. Arkada tüfek..

Bir fotoğraf.. İki fotoğraf..

Üç fotoğraf.. Fotoğrafları say say bitmiyor..

HDP Eşbaşkanı bir savunma yaptı:

“Çözüm sürecinde çekilmişti.”

Baktılar, çözüm süreci öncesi de var, çözüm sürecinin bittiği tarihten sonrası da var..

Millet gerçeği görüyor ve yalanları yutmuyor.

Ama olsun.. CHP Genel Başkanı da şansını denemek istedi..

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