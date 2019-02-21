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Dün deprem olmuştu... Okullar tatil edildi!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün Ayvacık'ta okullar tatil edildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:54
Dün deprem olmuştu... Okullar tatil edildi!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:54
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