Dün CHP’lilere ‘Ocakları batsın’ diye beddua etmişti! Berhan Şimşek CHP'nin parti sözcüsü oluyor!

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptalinin ardından genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu A takımını oluşturmaya devam ediyor.

MYK listesinin açıklanması yarına ertelenirken bazı isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Parti sözcülüğü için öne çıkan ismin ise eski İstanbul Milletvekili ve mevcut Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek olduğu aktarıldı.

Başta bu ismin görevi daha önce yürüten Faik Öztrak olacağı konuşulurken, Öztrak'ın göreve sıcak bakmaması ile gözler Şimşek'e çevrildi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Şimşek, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği için geçtiğimiz yıl Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın ardından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile partiden ihraç edilmişti.

CHP'nin DNA'sının bozulduğunu ifade eden Şimşek, "Burası artık İmamoğlu Holding. Patronu Silivri'de. CEO'su Özgür Özel, posta güvercinliği yapıyor. Çarşambadan çarşambaya Silivri'ye uçuyor. Ekrem İmamoğlu'nun dikte ettiklerini geliyor, uyguluyor" ifadelerini kullanmıştı.