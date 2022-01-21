‘Dün çakma kuvay-ı milliyeci, bugün kravatlı teröristlerle kahvaltı planlayan hanımefendi!’

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP ile ortak hareket eden ve kendi pisliklerini AK Parti hükümetine bulaştırmaya çalışan muhalefet partilerine sosyal medya hesabı üzerinden sert çıktı.

Turan yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın ‘bunlar, çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değnekliği yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar çanlar Bay Kemal ve yandaşları için çalmaya çoktan başlamıştır’ dedikten sonra o cenahta panik başladı. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak kuranlar, ortaklıklarını milletten gizlemek için her türlü gayriahlaki yola başvuruyor. Dün çakma bir Kuva-yi Milliyeci, bugün de kravatlı teröristlerle kahvaltı planlayan hanımefendi, terörist başının serbest bırakılacağı yalanını ortaya attı. ‘O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz’, ‘CHP ve İyi Parti sayesinde ülkeyi yöneteceğiz’ diyen PKK'nın siyasi uzantıları karşısında dilleri lal olanların her konuşmasında iftira ve yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alması manidardır. Çünkü siyasetleri bitti. Eğer bu ittifak gerçekten terörle mücadelede hükümetimizin milletimizin yanında duruyorlarsa önce beraber yol yürüdüklerine bakmalıdır. Teröristlerin icazet ve talimatları ile hareket edenlerin terör konusunda bize verecekleri bir nasihatleri veya sözleri olamaz” ifadelerini kullandı.