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Gündem Dün başörtüsü içinde böyle söylemişlerdi! Siyasi obje gerekçesi ile kefiye takmak yasaklandı
Gündem

Dün başörtüsü içinde böyle söylemişlerdi! Siyasi obje gerekçesi ile kefiye takmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 10:25:00 -
Dün başörtüsü içinde böyle söylemişlerdi! Siyasi obje gerekçesi ile kefiye takmak yasaklandı

Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye takılamayacağına hükmetti. 28 Şubat döneminde içimizdeki Avustralyalılar da başörtüsü için ‘Siyasi obje’ demişlerdi.

Avustralya'da Victoria Eyaleti Üst Meclis Başkanı Shaun Leane ve Alt Meclisi Başkanı Maree Edwards, "siyasi bir obje olduğu" gerekçesiyle mecliste kefiye takılamayacağına hükmetti. Guardian'ın haberine göre, milletvekili David Southwick'in, diğer milletvekili Gabrielle de Vietri'nin son birkaç aydır taktığı kefiyeye itiraz etmesinin ardından mecliste kefiye takma konusu gündeme geldi.

 

Meclis Başkanları, kefiyeyi "siyasi bir obje" olarak nitelendirerek mecliste takılmasını yasakladı.

Leane, üst meclisteki 4 milletvekilinden kefiyelerini çıkarmalarını isterken, milletvekili Samantha Ratnam'ın "karpuz küpelerini" takamayacağını söyledi.

Yeşiller Partisinin Victoria lideri Ellen Sandell, "Potansiyel bir soykırımın ortasında, hükümetimiz, dünya çapında kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunan milyonlarca insana katılmalıdır. Bunun yerine, Victoria meclisi, mecliste kefiye giyilmesini yasaklayan parlamentolardan biri oldu." sözleriyle karara tepki gösteri.
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