Dün balık avlamaya giden şahsın cansız bedeni bulundu
Dün Uşak’ta iki arkadaşıyla birlikte Üçpınar Göleti'ne balık avlamaya giden ve girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsın cenazesine ulaşıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki arkadaşıyla balık avlamaya gittiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı
Takmak köyündeki Üçpınar Göleti'nde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timince bulunan 68 yaşındaki Mustafa Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Üçpınar Göleti'ne dün iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Mustafa Özdemir, girdiği gölette kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.