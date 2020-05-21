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Yerel

Dün balık avlamaya giden şahsın cansız bedeni bulundu

Dün Uşak’ta iki arkadaşıyla birlikte Üçpınar Göleti'ne balık avlamaya giden ve girdiği gölette kaybolan 68 yaşındaki şahsın cenazesine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:27:00 -
Dün balık avlamaya giden şahsın cansız bedeni bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki arkadaşıyla balık avlamaya gittiği gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ve jandarma arama çalışması başlatmıştı

Takmak köyündeki Üçpınar Göleti'nde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timince bulunan 68 yaşındaki Mustafa Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Üçpınar Göleti'ne dün iki arkadaşıyla balık tutmaya giden Mustafa Özdemir, girdiği gölette kaybolmuştu. AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

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