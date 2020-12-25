Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunan basını ülkenin İskiris adasında bir İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurdu. İsrail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor. Son dakika haberine göre Türkiye satın aldığı için kriz çıkmasına sebep olan Patriotlarla ilgili de şok edici bir adım atılacak.

Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle tatbikatlara girişti.

Hemen ardından ekonomik darboğaza karşın Fransa ile Rafale savaş uçakları için anlaşacağını duyurdu, ayrıca ABD'den F-35 jetleri istedi.

Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Ege'nin uzak adalarına ziyarette bulundu.

Yunan basınınında geniş yer bulan ziyaretlerde, General Floros Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitti.

Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Noel dileklerini paylaşırken yine dilinde Türkiye vardı.

Yunan medyası, General Floros'un Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediğini bildiriyor.

Yunanistan'dan yeni adım

Yunan Hava Kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor.

Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra, Yunanistan uluslararası bir pilot eğitim merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'de Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak.

Habere göre Yunanistan ayrıca, Türkiye satın aldığı için kriz çıkan ve NATO tarafından eleştirilmesine sebep olan Rus hava savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek. Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün Parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı.