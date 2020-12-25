  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi
Dünya

Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları devam ediyor. Dün bölgede bulunan bazı adalara ziyaret düzenleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, burada Türkiye'yi hedef aldı. Bugün ise Yunan basınında çıkan bir haber, skandalı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:10:00 -
Dün asker yığacaklarını duyurdular! Bugün Yunanistan'ın yeni skandalı patlak verdi

Yunan basını ülkenin İskiris adasında bir İnsansız Hava Aracı (İHA) üssü kuracağını ve ordunun modernize edileceğini duyurdu. İsrail'den çok sayıda İHA alacak olan Yunanistan, attığı bu skandal adımla tüm bölgeyi izlemeyi ve Türkiye'ye karşı yığınak yapmayı planlıyor. Son dakika haberine göre Türkiye satın aldığı için kriz çıkmasına sebep olan Patriotlarla ilgili de şok edici bir adım atılacak.

Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de Türkiye karşısında zor durumda kalan Yunanistan, müttefikleri Fransa, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle tatbikatlara girişti.

Hemen ardından ekonomik darboğaza karşın Fransa ile Rafale savaş uçakları için anlaşacağını duyurdu, ayrıca ABD'den F-35 jetleri istedi.

Son olarak Mısır açıklarındaki tatbikatta doğrudan Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise, Ege'nin uzak adalarına ziyarette bulundu.

Yunan basınınında geniş yer bulan ziyaretlerde, General Floros Didim'e 4-6 mil uzaklıkta bulunan Lemnos, Bulamaç (Farmakonisi) ve Eşek (Agathonisi) Adaları'na gitti.

Buradaki askeri birlikleri denetimden geçiren Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Noel dileklerini paylaşırken yine dilinde Türkiye vardı.

Yunan medyası, General Floros'un Noel tatili boyunca Türkiye'ye yakın adalar ve Batı Trakya'da kırmızı alarma geçilmesini istediğini bildiriyor.

Yunanistan'dan yeni adım

Yunan Hava Kuvvetleri 2021'de yeni uçaklarını envanterine dahil edecek. Yunanistan yeni alacağı Rafale uçaklarıyla filosunu tamamen modernize etmeyi amaçlıyor.

Habere göre Tanagra hava üssünü canlandırma amacı taşıyan bu hamlenin yanı sıra, Yunanistan uluslararası bir pilot eğitim merkezi ve tüm bölgeyi izlemek için İskiris'de Ege Denizi'nin ortasına İsrail'den alacağı İHA'lar için bir İHA üssü kuracak.

Habere göre Yunanistan ayrıca, Türkiye satın aldığı için kriz çıkan ve NATO tarafından eleştirilmesine sebep olan Rus hava savunma sistemi Patriot'u da modernize edecek. Yunan basını sözleşmelerin büyük bölümünün Parlamento tarafından imzalanıp onaylandığını yazdı.

Yunanistan'da alarm verildi! Yine provokasyon
Yunanistan'da alarm verildi! Yine provokasyon

Dünya

Yunanistan'da alarm verildi! Yine provokasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu
Gündem

Deniz Naki tutuklandı, CHP tutuştu

Terör örgütü PKK sempatizanı firari Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığının ortaya çıkmasının ardından daha önce kendisine destek veren CH..
Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük artış! İşte kasadaki para

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 629 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 91 milyar 806 milyon ..
Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı
Gündem

Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 13 il için fırtına uyarısında bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay