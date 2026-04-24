Dün anlaşma imzalanmışt! İngiliz Bakandan Hakan Fidan paylaşımı: Ona söz verdim
Dün Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan “Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi” sonrası İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya hesabından Türkiye ve Hakan Fidan’la ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüşmüş ve iki ülke arasında “Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi” imzalanmıştı. Cooper, dün yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
İngiliz Bakan, "Orta Doğu’daki durum için diplomatik bir çözüm arayışımızda Türkiye, küresel güvenlik konusunda vazgeçilmez bir partner olmaya devam ediyor. Hakan Fidan ile birlikte NATO müttefikleri olarak iş birliğimizi derinleştirmeye ve ortak güvenlik ve refahımızı güçlendirmek için ekonomik bağlarımızı geliştirme sözü verdim" ifadelerini kullandı.
