0553 313 94 23

Dumlupınar’da piknik alanları temizleniyor

Kütahya’nın Dumlupınar Sulama Göleti’nin çevresi, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
Dumlupınar’da piknik alanları temizleniyor

Kütahya’nın Dumlupınar Sulama Göleti’nin çevresi, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.


Yaz mevsiminin gelmesiyle özellikle hafta sonları sulama göleti etrafındaki piknik alanları yoğun alarak kullanıldığını belirten Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’Piknikçilerin dikkatsizliği sonucu gölet etrafının göze hoş görünmeyen bir hal alması münasebetiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetini ve doğanın olumsuz etkilenmesini önlemek için, İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Belediye Başkanlığımızın işbirliği ve koordinasyonuyla başlatılan çevre temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmaları ilçe Kaymakamımız ile birlikte yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için elimizden geldiği kadar çevremizi temiz tutalım, ilçemizin bu eşsiz güzelliklerine hepimiz sahip çıkalım. Temizleme işlerinde emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu başlıyor
    1. Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu..
    2. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü..
    3. Ablasının evlenmesini istemedi, gelin..
    4. Dünyaya barışı haykıran festival..
    5. Ardahan Üniversitesi’nde görkemli..
    6. Bayburt nüfusunun yüzde 13’ü..
    7. Körfez 46. Altın Kiraz Festivaline..
    8. Pazaryeri ilçesinde mezuniyet töreni
    9. ABD Başkanı Trump: “Kuzey Akım 2 gaz..
    10. FETÖ propagandası yapan ’Kaç Saat..
    11. AK Partili Mehmet Metiner, Savcı Kaan..
    12. Kaçak balık avlayan 2 kişiye bin 635..
    13. Harçlıklarını okulun atölyesinden..
    14. İstanbul'daki sağanak
    15. Beşiktaş, Şeref Bey’i unutmadı
    16. Propaganda serbestliği ve seçim..
    17. Mobilya, elektrikli eşya ve TV'de..
    18. 67 Burda AVM’den Babalar Günü’ne özel..
    19. Rasim Ozan Kütahyalı için yakalama..
    20. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hızır Bey’in..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı