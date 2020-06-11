  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Dumlupınar’da parklar ve oyun grupları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 18 yaş altı çocukların ebeveynleri ile sokağa çıkmasının serbest olmasından dolayı kullanıma açılan park ve oyun gruplarının, belediye ekipleri tarafından Korona virüse (Covid-19) tedbirleri kapsamında sık sık dezenfekte edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:03:44 -
Dumlupınar’da parklar ve oyun grupları dezenfekte edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 18 yaş altı çocukların ebeveynleri ile sokağa çıkmasının serbest olmasından dolayı kullanıma açılan park ve oyun gruplarının, belediye ekipleri tarafından Korona virüse (Covid-19) tedbirleri kapsamında sık sık dezenfekte edildiği bildirildi.


Özel olarak oluşturulan ekiplerin, ilçe merkezinde parkları, oyun gruplarını, bank ve kamelyaları özel solüsyonlarla dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, “Dumlupınar Belediyesi olarak koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri uyguluyoruz. Parklarımıza her hafta dezenfekte işlemi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ve parklarımızı ziyaret eden vatandaşlarımızı korona virüse karşı korumak amacıyla ekiplerimiz parklarda çalışmalara başladı. Tüm parklar, ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle dezenfekte edildi ve düzenli olarak dezenfekte edilmeye devam edecek” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı