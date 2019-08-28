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Dumlupınar’da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Kütahya Valisi Dr.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
Dumlupınar’da dev Türk bayrağı göndere çekildi

Kütahya Valisi Dr. Toraman’ın destek ve katkılarıyla başlatılan Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında hazırlanan dev Türk bayrağı Dumlupınar Şehitliği’nde göndere çekildi.


Zafer Haftası’nın 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yer alan Dumlupınar Şehitliği’nde 40 metre uzunluğundaki Türk bayrağı törenle göndere çekildi.


Törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Muharip Gaziler Derneği İl Başkanı Şaban Başoğul, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri 15’lileri temsilen Türk askeri kıyafeti giydirilen öğrenciler tarafından karşılandı.


Afyon-İzmir yolunu kullanan sürücü ve yolcuların rahatlıkla görebileceği Türk bayrağı saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:43
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