Dumlupınar’da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları öncesi Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları öncesi Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun gözetiminde yapılan çalışmalarda tüm ilçede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı bakım çalışmaları ve giriş kapısı merdiven yapım işleri, Karayolları 3. Bölge ekipleri tarafından yürütülen, yapımı tamamlanan otopark alanının çıkış rampasının yapımı, Dumlupınar Gazi ilkokul bahçesinin duvar üstü koruma ve muhafaza sağlama amaçlı tel örgü yapılmasına yönelik çalışmalar ve ilçeye giriş ve çıkıştaki yol kenarlarında peyzaj çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, çalışmaların 30 Ağustos öncesi tamamlanacağını bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.