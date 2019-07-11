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Dumlupınar’da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları öncesi Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
Dumlupınar’da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları öncesi Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun gözetiminde yapılan çalışmalarda tüm ilçede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı bakım çalışmaları ve giriş kapısı merdiven yapım işleri, Karayolları 3. Bölge ekipleri tarafından yürütülen, yapımı tamamlanan otopark alanının çıkış rampasının yapımı, Dumlupınar Gazi ilkokul bahçesinin duvar üstü koruma ve muhafaza sağlama amaçlı tel örgü yapılmasına yönelik çalışmalar ve ilçeye giriş ve çıkıştaki yol kenarlarında peyzaj çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, çalışmaların 30 Ağustos öncesi tamamlanacağını bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
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