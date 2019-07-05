0553 313 94 23

Dumlupınar ve köylerinde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
Dumlupınar ve köylerinde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakamlık Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı iş birliği ile ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı köylerde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.


Dumlupınar ilçe merkezinde, tüm köy ve mezralarda, kanalizasyon sistemleri, foseptik çukurları, dere yatakları, yeşil alanlar, çöp alanları ve park alanlarında yaz ayları boyunca haşereyle mücadele ve ilaçlama çalışmalarının periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tıbbi bitki yetiştirilmesi için imzalar atıldı
    1. Tıbbi bitki yetiştirilmesi için..
    2. Rehabilitasyon için başladığı paletli..
    3. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    4. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
    5. Türkiye'de yapılan ankette ABD detayı!..
    6. Türk Youtuber S-400 füzesinin içine..
    7. Diyarbakır’da tarladaki yangın hayatı..
    8. Endüstriyel işbirliği için imzalar..
    9. Özbek iş dünyasından Dündar’a ziyaret
    10. Elektrik akımın kapılan atmaca tedavi..
    11. Uzmanlar artık üç değil iki öğün..
    12. İBB'de Genel Sekreterlik görevine o..
    13. İki altın kemerli Kırkpınar ağası,..
    14. Osmangazi yollarına makyaj
    15. Antalyaspor'da transfer
    16. Erdoğan'dan başkanlık sistemi mesajı:..
    17. Bakan Mustafa Varank: “TÜBİTAK eliyle,..
    18. Mısırla sofralara lezzet katacak
    19. İlk hac kafilesi Medine’de
    20. Kaymakam Okatan, yol bakım, onarım..
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"