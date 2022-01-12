Dumlupınar Üniversitesi (DPU) personel alımı yapıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitenin bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, açık pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel (4/B) alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Yeri / Adresi : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez / KÜTAHYA Başvuru Tarihleri : 12.01.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Adaylar, başvurularını Üniversite Personel Daire Başkanlığına Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN yapmaları gerekmektedir.
1- Süresi içinde yapılmayan başvurular,
2- Eksik belge ile yapılan başvurular,
3- Talep edilen nitelikleri taşımayan aday başvuruları,
4- Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
2- Başvuru formu, Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
5- Fotoğraf, (1 adet)
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
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