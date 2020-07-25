Dumlupınar Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2020, Kütahya 2 yıllık sağlık bölümleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri 2 yıllık ve 4 yıllık Dumlupınar Üniversitesi bölüm puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu üniversiteyi tercih edecek adaylar tarafından merak ediliyor. İşte Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2020 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi başarı sıralamaları
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte ÖSYM 2020 YKS üniversite tercih kılavuzunda yer alan Dumlupınar Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık 4 yıllık taban puanları başarı sıralamaları bilgileri.
Dumlupınar Üniversitesi bölüm puanları 2 yıllık
Dumlupınar Üniversitesi bölüm puanları 4 yıllık
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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız