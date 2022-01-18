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Dünya Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor
Dünya

Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor

Rus yetkili, ABD'nin işgal iddiasıyla tüm dünyayı 'korkutmak' istediğini savundu. Volodin, NATO'nun Ukrayna'daki amacına ilişkin görüşünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 15:56:00 -
Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna'yı işgal etmek istiyor

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ukrayna konusunda NATO ile ilgili iddiada bulundu.

Volodin, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal planları hakkındaki spekülasyonların, NATO'nun Ukrayna'ya doğru ilerlemesini destekleyen bir kampanyanın parçası olduğunu savundu.

"NATO'nun amacı Ukrayna'yı işgal etmek"

Volodin, "Danışmanları zaten orada, eğitmenleri de orada ve şimdi birliklerin konuşlandırılmasını nasıl meşrulaştıracaklarını düşünüyorlar." dedi.

Rus yetkili, sözlerinin devamında, "Başka bir deyişle, NATO Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

"ABD, tüm dünyayı korkutmaya çalışıyor"

Volodin'e göre, son aylarda Ukrayna çevresindeki durum daha çok "histeriye" benziyor.

TASS'a göre, Duma Başkanı Volodin, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus işgali iddiasyla tüm dünyayı korkutmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

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