Dulkadiroğlu'nda eğitime güçlü destek: Gençler kürsüde ve eşik projelerinde yeni dönem başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği örnek projelerle gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Muhammet Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle Gençler Kürsüde ve EŞİK projelerinin yeni dönem iş birliği protokolleri imzalandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa; Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, şube müdürleri, Fikir Atölyesi Düşünce Derneği temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN AKPINAR: “EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, GELECEĞİMİZE YAPILAN EN KIYMETLİ YATIRIMDIR”

Protokol imza töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gençlerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de büyük önem verdiklerini belirtti.

Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak eğitimi yalnızca bir hizmet alanı değil, geleceğimize yapılan en değerli yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimizin okuyan, düşünen, sorgulayan, üreten ve kendisini özgüvenle ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu anlayışla İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Fikir Atölyesi Düşünce Derneğimizle birlikte yürüttüğümüz Gençler Kürsüde ve EŞİK projelerimizi yeni dönemde daha da güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

GENÇLER KÜRSÜDE PROJESİNE KATILIM İKİ KATINA ÇIKTI

Gençler Kürsüde Projesi'nin her geçen yıl büyüyerek daha fazla öğrenciye ulaştığını vurgulayan Başkan Akpınar, projenin elde ettiği başarıları şu sözlerle değerlendirdi: “2024-2025 eğitim öğretim yılında 54 okul ve 272 öğrencimizle başladığımız Gençler Kürsüde Projemiz, geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 90 okul ve 553 öğrencimize ulaştı. Gençlerimizin hazırladığı konuşmalar arasından seçilen metinleri 1.000 adet kitap hâlinde yayımlayarak kalıcı bir esere dönüştürdük. Geçtiğimiz yıl dereceye giren öğrencilerimize 50 bin, 30 bin ve 20 bin TL para ödülünün yanı sıra bisiklet, ilçe birincilerimize ise 5 bin TL ödül verdik. Bu yıl da projemizi daha fazla öğrencimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

EŞİK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ'IN 11 İLÇESİNE YAYILIYOR

Dulkadiroğlu'nda başlayan EŞİK Projesi'nin bu yıl il geneline taşınacağını belirten Başkan Akpınar, projenin gençlerin okuma kültürüne ve düşünce dünyasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Akpınar, “2024 ve 2025 yıllarında ilçemizde 22 okulda, her yıl yaklaşık 1.200-1.300 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz EŞİK Projemizi bu yıl Kahramanmaraş'ımızın 11 ilçesine taşıyoruz. Öğrencilerimiz, Tarık Buğra'nın 'Osmancık' eseri üzerinden Okuduğunu Anlama, Afiş Tasarım ve Sahne Performansı kategorilerinde yarışacak. Her kategoride dereceye giren öğrencilerimize 40 bin, 25 bin ve 15 bin TL, ayrıca her kategoride ilçe birincisi olan öğrencilerimize 5 bin TL ödül vereceğiz.” dedi.

“EN BÜYÜK KAZANIMIMIZ ÖZGÜVENLİ VE DONANIMLI GENÇLER YETİŞTİRMEK”

Projelerin yalnızca birer yarışma olmadığının altını çizen Başkan Akpınar, asıl hedeflerinin gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bizim için en büyük ödül, gençlerimizin kürsüye özgüvenle çıkması, okuması, düşünmesi, sorgulaması ve kendi fikirlerini cesaretle ifade edebilmesidir. Çünkü biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye'si; okuyan, düşünen, üreten ve kendisini doğru ifade edebilen gençlerin omuzlarında yükselecektir. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, eğitimlerine ve geleceklerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ TURAN AKPINAR'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eğitimde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek Gençler Kürsüde ve EŞİK projelerinin öğrencilerin akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Projelerin il genelinde yaygınlaşmasının eğitim adına kıymetli bir kazanım olduğunu ifade ederek desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediyesi ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

EĞİTİMDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Programda, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak projelerin yeni dönem iş birliği protokolleri imza altına alındı.

Başkan Mehmet Akpınar, projelerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Fikir Atölyesi Düşünce Derneğine, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve tüm paydaşlara teşekkür ederek yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde gençlerin bilgi, beceri ve özgüvenlerini geliştirmelerine katkı sunmayı sürdürecek.