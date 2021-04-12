  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları
Ekonomi

Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları

TOKİ kura sonuçları son dakika haberleri TOKİ’den ev almak için başvuruda bulunan ve TOKİ kurasına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 297 konutluk proje için TOKİ kura çekilişi düzenlendi. Dulkadiroğlu TOKİ kuralı satışların tamamlanmasıyla bugün kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Peki Dulkadiroğlu TOKİ kuralı satış sonuçları listesi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:56:00 - 2021-04-12 13:57:50
Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları

Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları yapılan çekiş sonrası sonrası hak sahipleri belirlendi. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi kapsamında satışa sunulan 230 adet 2+1 konut ve 67 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 297 adet konut için hak sahipleri yapılan kura çekili ile belirlendi. 22 Mart 2021 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan ve yoğun ili ile karşılaşılanTOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi için başvurular 2 Nisan 2021 tarihinde sona ermişti.

Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları! 

TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden, e devlet üzerinden ve TOKİ kura sonuçları sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı
Dünya

Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs bütün dünyaya dehşeti yaşatırken, Vürüsün merkezi Çin'de son 24 saatte 10..
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler
Teknoloji

İki dev marka resmen açıkladı! Türkiye'de üretecekler

Teknoloji devlerinin Türkiye ilgileri gün geçtikçe daha da artıyor. Çinli devler TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretmeyi planlıyor. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay