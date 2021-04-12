Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları! TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları
TOKİ kura sonuçları son dakika haberleri TOKİ’den ev almak için başvuruda bulunan ve TOKİ kurasına katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 297 konutluk proje için TOKİ kura çekilişi düzenlendi. Dulkadiroğlu TOKİ kuralı satışların tamamlanmasıyla bugün kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Peki Dulkadiroğlu TOKİ kuralı satış sonuçları listesi açıklandı mı?
Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları yapılan çekiş sonrası sonrası hak sahipleri belirlendi. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi kapsamında satışa sunulan 230 adet 2+1 konut ve 67 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 297 adet konut için hak sahipleri yapılan kura çekili ile belirlendi. 22 Mart 2021 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan ve yoğun ili ile karşılaşılanTOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi için başvurular 2 Nisan 2021 tarihinde sona ermişti.
Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları!
TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden, e devlet üzerinden ve TOKİ kura sonuçları sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları için tıklayın