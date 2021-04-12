Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları yapılan çekiş sonrası sonrası hak sahipleri belirlendi. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi kapsamında satışa sunulan 230 adet 2+1 konut ve 67 adet 3+1 konut olmak üzere toplamda 297 adet konut için hak sahipleri yapılan kura çekili ile belirlendi. 22 Mart 2021 tarihinde başvuruları alınmaya başlanan ve yoğun ili ile karşılaşılanTOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu konut projesi için başvurular 2 Nisan 2021 tarihinde sona ermişti.

Dulkadiroğlu TOKİ kura sonuçları!

TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden, e devlet üzerinden ve TOKİ kura sonuçları sayfası üzerinden öğrenilebilmekte. TOKİ Dulkadiroğlu kuralı satış sonuçları için tıklayın