Dulkadiroğlu Belediyesi İlçe Merkezinde Büyük Dönüşümü Başlatıyor: Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hayata Geçiyor

Dulkadiroğlu Belediyesi, yalnızca konut inşası değil, tüm ilçe dokusunun iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak sokak düzenlemelerinin deprem sonrası toparlanma sürecinde kritik bir rol taşıdığının altını çiziyor. Proje kapsamında sokakların estetik görünümü, güvenliği ve kullanım kalitesi kapsamlı şekilde yenilenecek. Belediyeden yapılan açıklamada, pilot çalışmanın Mayıs ayında tamamlanmasının hedeflendiği, olumlu sonuçların ardından projenin tüm merkez mahallelere yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Modern Kent Vizyonuna Uygun Bir Hamle

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin metropol kimliğini yeniden kazanması ve geleceğe daha güçlü bir şehir altyapısı bırakılması için uzun vadeli planlamalar yaptığını belirtiyor. Sokak Sağlıklaştırma Projesi de bu vizyonun önemli bir ayağını oluşturuyor. Proje; yol düzenlemeleri, kaldırım yenilemeleri, aydınlatma iyileştirmeleri, cephe sağlıklaştırmaları, peyzaj düzenlemeleri ve kent mobilyalarının modernleştirilmesi gibi birçok çalışmayı kapsıyor.

Depremin yaralarını saran ilçede fiziksel dönüşümün yanı sıra yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atan Dulkadiroğlu Belediyesi, hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de kentsel estetiği güçlendirecek modern bir sokak dokusu oluşturmayı amaçlıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi: “Bugünü İyileştirirken Yarını da İnşa Ediyoruz”

Yetkililer, projenin tüm mahallelere yayılmasıyla ilçenin daha düzenli, güvenli ve estetik bir yapıya kavuşacağını belirtiyor. Deprem sonrası kent kimliğini yeniden oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi, geleceğe yönelik projelerle güçlenen, yatırımlarla büyüyen bir ilçe hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Modern şehir anlayışına uygun dönüşüm hamleleriyle dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediyesi, “sadece bugünü değil, yarınları da inşa etme” vurgusuyla ilçenin geleceğine yön vermeye devam ediyor.