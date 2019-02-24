Dülgeroğlu: “Açık farkla kazanacağımız zafere engel olamayacaklar”

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu’nun SKM açılışı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Açılışa MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, 23. Dönem MHP Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın, MHP Finike İlçe Yönetimi, meclis üyesi adayları ve yaklaşık iki bin kişi katıldı. Açılış öncesi Alanya Belediyesi Mehteran Takımı kısa süreli bir gösteri gerçekleştirdi.

“Aynı duygularla yeniden hizmet etmek için karşınızdayım”

Gösterimin ardından sahneye çıkan Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, 30 yıl önce de vatandaşların karşısına çıktığını hatırlatarak, “30 yıl önce çıktım dedim ki Finike’ye aşığım, hizmet etmeye geldim demiştim. İşte yine aynı duygularla hatta o dönemden daha fazla aşkla, o günkü heyecandan daha fazla heyecanla ve hizmet aşkının yüzlerce katıyla yeniden Finike’ye hizmet etmek için karşınızdayım” dedi.

“Büyük Finike’ye ustalığımızı gösterme zamanı geldi”

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere artık sayılı günler kaldığını dile getiren Dülgeroğlu, “2014 yılında yapılan seçimlerin ardından çok uzun süre düşündüm. 25 yıl hizmet ettiğim ve Başkanlığını yapmakla onurlandırdığınız Finikemiz’de artık yeni arkadaşların sizlere hizmet etmesini benim de bir kenara çekilerek hizmet aşkıyla çoğu zaman ihmal ettiğim aileme, çocuklarıma ve torunlarıma vakit ayırmayı ve artık yeni gelen arkadaşlara sadece tecrübelerimi aktararak ağabeylik görevi yapmayı istedim. Yaklaşık altı ay hem kendimi, hem de siz değerli hemşerilerimi dinledim. Şimdi Büyük Finike’ye ustalığımızı gösterme zamanı geldi” diye konuştu.

“Açık farkla kazanacağımız zafere engel olamayacaklar”

Bazı kendini bilmezlerin sosyal medyada çeşitli dedikodu ürettiklerini belirten Dülgeroğlu, “Neymiş Nail Dülgeroğlu, makam şöhret peşindeymiş. Buradan o nifak tohumcularına sesleniyorum. Cumhur İttifakı’nın Finike’ye hizmet aşkıyla çıkan benim hiçbir zaman makam hevesim olmamıştır. Allah bana o makamı Türkiye’de il ve ilçede bir eşi olmayacak şekilde nasip etti. Benim makam ve paraya ihtiyacım olabilir mi? Olamaz. Nail Dülgeroğlu’nun bir tek amacı vardı. Finike’ye olan sevdası, Finikelilere ve Finike’de yaşayan insanlara hizmet sevdası için yola çıktı. Ne onların sosyal medya hesaplarından yaptığı algılar, ne mahalle dedikoduları ne de yalan ve iftiralar Nail Dülgeoğlu’nu bu kıymetli hemşerilerimize hizmet aşkından asla ve asla döndüremeyecek, 31 Mart tarihinde de açık farkla kazanacağımız zafere engel olamayacaktır” şeklinde konuştu.

“Antalya’nın kalesine Menderes Türel’i dikerseniz o zaman ballı börek olur”

Bugünden itibaren Cumhur ittifakı ortağı Ak Partili ve Finike’de gönül ittifakı yaptıkları diğer partilere oy vermiş ve ya mensup olanlarla kol kola, omuz omuza vererek Finike’de geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyleyen Dülgeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Büyük Finike’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Şimdi yeniden şahlanış dönemine giriyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızı, gönül belediyeciliği ile birleştirecek Finikeli tüm kardeşlerimizle şeffaf ve adaletli bir yönetim tarzı ortaya koyacağız. Bu hizmetleri yaparken, en büyük destekçimiz İlçe Başkanımız Hakan Türksoy, İl Başkanımız Mustafa Aksoy, Meclis üyesi arkadaşlarımız ve ondan da ötesi 31 Martta benimle birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’dir benim dayanağım. Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak inanın Menderes Türel Başkanımla zaman zaman bir araya geldik ve bunları sıklaştıracağız. Hedefimiz Finike’yi hak ettiği hizmetlere kavuşturmak. Bu hizmetlere kavuştururken ekibimin ve Menderes Türel Başkanımızın desteği şart. Biz zaten Finike için her türlü fedakarlığı yapaağız ama bir de Antalya’nın kalesine Menderes Türel’i dikerseniz o zaman ballı börek olur.”

Birilerinden icazet alarak yola çıkanların, tek gayesinin o zümreye hizmet etmek olacağını belirten Dülgeroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çünkü hepimiz biliyoruz ki yardım almaya alışanlar emir almaya da alışırlar. Ancak biz icazetimizi de gücümüzü de sizden alıyoruz. Hizmetimiz de ancak size olur. Gayret bizden destek sizden takdir yüce Allah’tandır.”

Aksoy: “Cumhur İttifakı helal oylarla güçlü ve galip çıkacak”

Cumhur İttifakı’nın önemli bir ittifak olduğunu dile getiren MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, “Cumhur İttifakı burada bulunan vatandaşlarımızın, milletimizin 31 Mart’taki helal oylarıyla güçlü ve galip çıkacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Senlik ve benlik içerisinde olmadan Cumhur İttifakı kapsamında bu ittifakı güçlü kılmalıyız. Burada bir başka önem daha vardır. Her bir insanın muhakkak bir yaşam görüşü vardır. Herkesin siyasi partisinde dünya görüşüne saygı duyma mecburiyetimiz vardır. Bu meydanda, bu kardeşlerimizle hangi dünya görüşüne mensup olursanız olsun Finike’yi ehli edene bırakın diyorum. Bunu başaracağınıza inancımız tam. Finikeliler bize hep güç verdi. Bu inançla Cumhur İttifakı 31 Mart’ta Allah’ın izniyle güçlü çıkacaktır. O zaman bu beraberliğimizle mutlu olacağız. Şahsımızın mutlu olmasının önemi yok, bu millet mutlu olacaktır. Bizler gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller adına mücadele ediyoruz” dedi.