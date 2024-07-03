Dul ve yetim aylıkları belli oldu!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam açıklandı. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldı.

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24.73 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

Dul ve yetim maaşı nedir?

Dul ve yetim aylığı, şartları taşıyan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına öedniyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesap ediliyor.

Dul ve yetim maaşları hisse paylarına göre veriliyor. Kocası ölen bir kadın, eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini dul maaşı olarak alıyor. Eşinin örneğin çocukları gibi başka bir hak sahibi bulunmuyorsa bu oran yüzde 75'e çıkıyor.

Erkek çocuklaryetim aylığını eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabiliyor. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamıyor.

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Kız çocuklarında ise durum farklı. Kız evlatlar evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabiliyor.