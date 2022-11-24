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Gündem Dükkana sığındı! Ümit Özdağ o ilçeden kovuldu
Gündem

Dükkana sığındı! Ümit Özdağ o ilçeden kovuldu

YPG'nin geçtiğimiz gün düzenlediği roketli saldırıların hedefi olan Karkamış'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vatandaşlar tarafından ilçeden kovuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 15:47:00 - 2022-11-24 15:58:08

Terör örgütü PKK-YPG'nin roketli saldırılarına hedef olan Karkamış'ta inceleme yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a vatandaşlar tepki gösterdi.

Başta Suriyeliler konusunda olmak üzere aykırı açıklamaları ile bilinen Özdağ, Suriyelilerle ilgili açıklama yaptığı esnada vatandaşlardan sert uyarılar aldı.

Vatandaşlar, "Bugün yapmayın, acımız var. Her siyasi partinin genel başkanı acımızı paylaşıyor. Bugün yapmayın" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi. Kimi vatandaşlar ise yuhaladığı Özdağ'dan bir an önce ilçeyi terk etmesini istedi.

İlçeden polis eşliğinde çıktı

Tepkilerin artması üzerine Özdağ, polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri ve partililerin arasında önce bir dükkana sığındı, ardından geniş güvenlik tedbirleri arasında ilçeden ayrıldı.

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