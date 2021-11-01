Dukan diyeti nasıl yapılır?

Dukan diyeti meyve tüketimini sınırlayan bir beslenme programıdır. Gün içinde sadece 1-2 çay kaşığı zeytinyağı tüketimine izin vermesi ve neredeyse ilk aşamalarda karbonhidratın sıfır olması Dukan diyeti püf noktaları arasındadır.

Dukan diyetinin dört aşaması şu şekildedir:

Saldırı Aşaması (1-7 gün): Diyete sınırsız yağsız protein ve günde 1.5 yemek kaşığı yulaf kepeği eklenerek başlanır.

Seyir Aşaması (1-12 ay): Bu süreçte, bir gün sadece yağsız protein kaynağı ile, bir sonraki gün ise yine yağsız protein kaynağı ve nişasta içermeyen sebze olacak şekilde değişimli olarak beslenilir.

Güçlendirme Aşaması (1. ve 2. aşamalarda kaybedilen her 450 g için 5 gün sürdürülür): Sınırsız yağsız protein ve sebzeleri, bazı karbonhidrat ve yağları, haftada sadece bir gün yağsız proteini ve günde 2.5 yemek kaşığı yulaf kepeğini içerir.

Dengeleme Aşaması (süresiz): Bu aşamada, güçlendirme aşaması kurallarına uymalı. Ancak kilo sabit kaldığı sürece kurallar gevşetilebilir.

Yukarıda gösterildiği gibi diyet, iki adet kilo verme aşamasına ve iki adet koruma aşamasına göre ayrılmıştır. Her aşamada kalma süresi, gerçek kiloya ulaşmak için ne kadar kilo verilmesi gerektiğine bağlı olarak değişebilmektedir.