Duhok Valisi: PKK bölgede zulmediyor, çocuklarımızı şehit ediyor!

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü belirterek, 'PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor.' açıklamasında bulundu.

Ali Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

"PKK çocuklarımızı da şehit ediyor"

PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.

"PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor"

Tatar, terör örgütünün bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğuna dikkati çekerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih şahittir ki PKK'nın olduğu yer harabeye dönmüştür. PKK topraklarımızı işgal etti. PKK buraları terk etmeli ve halkımız köylerine, topraklarına dönmelidir."

5 Peşmerge ölmüştü

PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.