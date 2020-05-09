  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?

Düğünler ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin ortadan kalkacağı alanlar kapatıldı. Bunlardan biri de düğün salonları oldu. Vatandaşlar "Düğün salonları ne zaman açılacak?" , "Düğünler ne zaman yapılır?" , "Düğünlerin yapılmasına ne zaman izin verilecek?" , "Düğün yapmak yasak mı?" , "Nişan yapmak yasak mı?" , "Düğünler haziran ayında yapılır mı?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:29:00 -
Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?

Yaz ayları için düğün planı yapan çiftler koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi sık sık internette “Düğün salonları açıldı mı?” , “Bu yaz düğün yapılır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, düğünlere nişanlara izin verilir mi?

Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bilim insanları bu sene düğünlerin yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Düğün, nişan, taziye çadırları gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayılma tehlikesi bulunuyor. Nişan ve taziye çadırı sebebiyle bu hafta iki köy karantinaya alındı.

65 yaş üstü kaça kadar sokağa çıkabilir?
65 yaş üstü kaça kadar sokağa çıkabilir?

Gündem

65 yaş üstü kaça kadar sokağa çıkabilir?

Klima koronavirüsü yayar mı? | AVM havalandırmaları tehlikeli mi?
Klima koronavirüsü yayar mı? | AVM havalandırmaları tehlikeli mi?

Korona Virüs

Klima koronavirüsü yayar mı? | AVM havalandırmaları tehlikeli mi?

Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih
Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih

Korona Virüs

Spor salonları ne zaman açılacak? | Spor salonlarının açılacağı tarih

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi

Gündem

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefonla seyahat izin belgesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı