Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?

Düğünler ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin ortadan kalkacağı alanlar kapatıldı. Bunlardan biri de düğün salonları oldu. Vatandaşlar "Düğün salonları ne zaman açılacak?" , "Düğünler ne zaman yapılır?" , "Düğünlerin yapılmasına ne zaman izin verilecek?" , "Düğün yapmak yasak mı?" , "Nişan yapmak yasak mı?" , "Düğünler haziran ayında yapılır mı?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.