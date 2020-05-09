Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?
Düğünler ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafenin ortadan kalkacağı alanlar kapatıldı. Bunlardan biri de düğün salonları oldu. Vatandaşlar "Düğün salonları ne zaman açılacak?" , "Düğünler ne zaman yapılır?" , "Düğünlerin yapılmasına ne zaman izin verilecek?" , "Düğün yapmak yasak mı?" , "Nişan yapmak yasak mı?" , "Düğünler haziran ayında yapılır mı?" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Yaz ayları için düğün planı yapan çiftler koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan düğün salonlarının ne zaman açılacağını merak ediyor. Milyonlarca kişi sık sık internette “Düğün salonları açıldı mı?” , “Bu yaz düğün yapılır mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, düğünlere nişanlara izin verilir mi?
Düğünler yapılacak mı? | Bu sene düğün yapılır mı?
Düğün salonlarının ne zaman açılacağına yönelik şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bilim insanları bu sene düğünlerin yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Düğün, nişan, taziye çadırları gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayılma tehlikesi bulunuyor. Nişan ve taziye çadırı sebebiyle bu hafta iki köy karantinaya alındı.