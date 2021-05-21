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Yaşam Düğünler ne zaman serbest olacak?
Yaşam

Düğünler ne zaman serbest olacak?

Haziran ayının yaklaşması ile birlikte normalleşme adımları atılırken düğün yapacak olan vatandaşlar için beklenti arttı. Düğünler ne zaman olacak ve Haziran’da serbest mi? Nikahlar ve düğünler yapılacak mı, ne zaman serbest olacak? İşte konuya ilişkin son durum...

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:19:00 -
Düğünler ne zaman serbest olacak?

Düğünler ne zaman başlayacak? Nikah ve düğünler ne zaman serbest olacak? İşte en son bilgiler

Düğünler ne zaman serbest olacak?

İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Genelgede düğün ve nikah törenlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

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