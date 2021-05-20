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Yaşam Düğünler ne zaman başlayacak?
Yaşam

Düğünler ne zaman başlayacak?

Düğünler ve diğer toplu etkinlikler koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlanmıştı. Kademeli normalleşme kapsamında Düğünler yasaklanmıştı. Peki, 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:28:00 -
Düğünler ne zaman başlayacak?

Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte yanıtı en fazla merak edilen soru “düğünler yasak mı?” sorusu olmuştu. Peki, düğünler ne zaman başlayacak ve açılacak?

Düğünler ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre ülkemizde, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına devam edilecek.

Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi kararı alındı.

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