Düğünler ile ilgili gelişmeler birçok çift tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle çoğu işletmeye kısıtlama getirilmişti. Düğün salonları da bu kapatılan işletmelerdin birisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını Kabine Toplantısı sonrası madde madde açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Düğünler nasıl yapılacak? Yeni düğün kuralları nelerdir?

1-İçişleri Bakanlığının yayınladığı belge de açık alanlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

2-Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

3-Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

4-Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

İçişleri Bakanlığının yayınladığı belge de yukarıdakilere ek olarak kapalı alanlarda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.