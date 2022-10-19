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Yerel Düğündeki cinayet sebebi ‘pes’ dedirtti
Yerel

Düğündeki cinayet sebebi ‘pes’ dedirtti

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 12:08:00 -
Düğündeki cinayet sebebi ‘pes’ dedirtti

İlçe merkezinde bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı. Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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